Счетная палата оценила эффективность хранения конфискованного имущества

Отсутствие достаточного нормативного правового регулирования не позволяет эффективно распоряжаться конфискованным имуществом, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам проведенной проверки.

Конфискованное движимое бесхозяйное, изъятое и иное имущество, обращенное в собственность государства, в основном поступает от уполномоченных органов без документации, необходимой в том числе для реализации этого имущества. Кроме того, нормативными актами не определены требования к проведению экспертизы, отмечают в СП.

В результате Росимущество не может эффективно распоряжаться поступившим имуществом. "Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием - учет - экспертиза - оценка - реализация - переработка - уничтожение", - приводят в СП заявление аудитора Максима Рохмистрова.

Есть также пробелы в работе самого Росимущества, считают в СП. В частности, допускаются нарушения в бухгалтерском учете, не проводится оценка имущества, поступившего без стоимости, ненадлежащим образом ведется учет имущества в информационной системе. При этом, есть товары, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья.

В итоге на реализацию направляется менее одного процента изъятого имущества, отмечают в контрольном ведомстве. В 2017-2018 годах, по данным самого Росимущества, реализацию проводили только 34 его территориальных органа (63 процента).

Тем временем на хранение имущества тратятся значительные суммы, которые превышают доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации - 180 миллионов рублей, за первое полугодие 2018 года - 62 миллиона рублей и 64 миллиона рублей соответственно, приводят данные в СП.

По решению Коллегии Счетной палаты информация об основных итогах проверки и отчет о ее результатах будут направлены в ФСБ России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в палаты Федерального Собрания. Также будут проинформированы правительство России и заинтересованные ведомства. В Росимущество СП направит представление.