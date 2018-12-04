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04.12.2018 11:04
Рубрика: Экономика

Счетная палата оценила эффективность хранения конфискованного имущества

Текст: Евгений Гайва
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Отсутствие достаточного нормативного правового регулирования не позволяет эффективно распоряжаться конфискованным имуществом, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам проведенной проверки.

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Конфискованное движимое бесхозяйное, изъятое и иное имущество, обращенное в собственность государства, в основном поступает от уполномоченных органов без документации, необходимой в том числе для реализации этого имущества. Кроме того, нормативными актами не определены требования к проведению экспертизы, отмечают в СП.

В результате Росимущество не может эффективно распоряжаться поступившим имуществом. "Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием - учет - экспертиза - оценка - реализация - переработка - уничтожение", - приводят в СП заявление аудитора Максима Рохмистрова.

Есть также пробелы в работе самого Росимущества, считают в СП. В частности, допускаются нарушения в бухгалтерском учете, не проводится оценка имущества, поступившего без стоимости, ненадлежащим образом ведется учет имущества в информационной системе. При этом, есть товары, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья.

В итоге на реализацию направляется менее одного процента изъятого имущества, отмечают в контрольном ведомстве. В 2017-2018 годах, по данным самого Росимущества, реализацию проводили только 34 его территориальных органа (63 процента).

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Тем временем на хранение имущества тратятся значительные суммы, которые превышают доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации - 180 миллионов рублей, за первое полугодие 2018 года - 62 миллиона рублей и 64 миллиона рублей соответственно, приводят данные в СП.

По решению Коллегии Счетной палаты информация об основных итогах проверки и отчет о ее результатах будут направлены в ФСБ России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в палаты Федерального Собрания. Также будут проинформированы правительство России и заинтересованные ведомства. В Росимущество СП направит представление.

Экономика Казна Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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