Сенаторы США предостерегли Трампа от выхода из ДРСМД

В преддверии саммита НАТО, главной темой которого станет выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, американские сенаторы-демократы обратились к Дональду Трампу с призывом отказаться от выхода из соглашения. Письменное послание опубликовано на сайте комитета по иностранным делам сената США.

В своем письме президенту США представляющие демократическое большинство в Палате представителей сенаторы Джек Рик, Марк Уорнер и Боб Менендес называли подобный шаг ошибочным, способным подкрепить мнение тех, кто считает Вашингтон ненадежным партнером, в одностороннем порядке отказывающимся от своих обязательств, при этом не предлагая стратегической альтернативы.

Кроме того, по мнению конгрессменов-демократов, расторгнув соглашение, Дональд Трамп может еще сильнее подтолкнуть Россию к наращиванию производства ракет средней дальности.

Напомним, 20 октября американский лидер заявил, что США намерены выйти из ДРСМД. Причиной такого решения стали якобы нарушения договоренностей со стороны России. Комментируя данный шаг, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал действия США опасными, раскритиковали Вашингтон также в Берлине и Пекине.