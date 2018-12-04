Сергей Кириенко: Число волонтеров выросло вдвое

В течение года российские волонтеры нашли более 10 тысяч пропавших человек. Всего в волонтерских акциях в 2018 году приняли участие более 14 миллионов россиян. В понедельник первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги Года добровольца (волонтера), выступая на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве 2-5 декабря.

Он рассказал, что число добровольцев за этот год увеличилось в два раза. "Наверное, главный итог Года добровольца, объявленного указом президента, в том, что ничего не закончится этим годом. Посмотрите, у нас в декабре прошлого года 7 миллионов человек сказали, что принимали участие в каких-то добровольческих, волонтерских акциях. Вот сейчас уже - год еще не закончился - более 14 миллионов человек. В два с лишним раза", - сказал представитель Кремля.

Почти 90 процентов россиян доверяют волонтерам

Интерес к теме добровольчества вырос и среди интернет-аудитории. Об этом говорит статистика поисковых запросов. "Количество запросов только в "Яндексе" - это запросы "как можно поучаствовать в волонтерских акциях", "как я могу помочь другим людям" - в два с половиной раза больше стало", - подчеркнул Кириенко.

Сама работа волонтеров стала вызывать больше доверия у людей. Данные социологических опросов показывают, что выросло количество россиян, которые говорят о пользе добровольчества. "Когда только начинался Год волонтера, 61% жителей нашей страны говорили, что они доверяют волонтерам, что они считают важным и полезным деятельность волонтерских, добровольческих организаций. Но за этот год количество таких людей увеличилось. Еще почти 30%, которые год назад сомневались, сегодня говорят, что поддерживают и одобряют деятельность волонтеров. Таких людей сегодня в стране почти 90%", - рассказал Сергей Кириенко.

О реальной пользе добровольчества говорят и другие цифры. По словам Кириенко, более 10 тысяч потерявшихся человек, в первую очередь детей, было найдено отрядом "Лиза Алерт" и "Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям". Кроме того, более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов было отремонтировано с помощью волонтеров-медиков.

Сергей Кириенко отдельно обратился к журналистам с просьбой не прекращать активное освещение деятельности волонтеров и после завершения Года добровольца.

"Надо рассказывать об этих людях, потому что они и есть герои нашего времени", - заявил он.