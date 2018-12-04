Мария Шарапова и Дарья Касаткина претендуют на награду в категории "Любимица болельщиков", которую вручает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Конкурентками россиянок будут 26 девушек. Среди них канадка Эжени Бушар и полька Агнешка Радваньска, шесть раз выигрывавшая в подобных опросах. Голосование, по итогам которого будет выявлен победитель, продлится на сайте WTA до пятницы.

Ранее в октябре Касаткина впервые в карьере поднялась на десятое место в рейтинге. Произошло это после победы на московском турнире. В завершившемся сезоне Дарья дважды дошла до четвертьфиналов турниров серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. В первом случае она проиграла Слоан Стивенс, во втором - Анжелике Кербер. Что касается Шараповой, то Мария идет 29-й в рейтинге. Ее наивысшим достижением в уходящем году стоит считать участие в полуфинале турнира WTA в Риме, где она проиграла первой ракетке мира Симоне Халеп.