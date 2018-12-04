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04.12.2018 13:11
Рубрика: Власть

Шойгу подтвердил информацию о грядущей диверсификации "оборонки"

Текст: Иван Петров
О том, что оборонной промышленности России предстоит диверсификация, во вторник в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, этот процесс обеспечит создание в стране инновационной гражданской продукции мирового уровня.
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны рассказал, что на сочинских совещаниях (прошли под руководством президента РФ Владимира Путина в период с 19 по 22 ноября - прим. "РГ") отдельно поднимался вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса, как одной из стратегических национальных задач.

"Передача в гражданский сектор передовых военных технологий позволит наладить инновационное производство продукции мирового уровня", - отметил министр обороны.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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Прежде всего, по словам Сергея Шойгу, диверсификация коснется товаров, создаваемых в интересах развития транспорта, связи и телекоммуникаций, топливно-энергетического комплекса и здравоохранения. Глава военного ведомства добавил, что интеграция оборонной промышленности в гражданскую экономику обеспечит в перспективе устойчивую работу ОПК.

Днем ранее курирующий в правительстве России военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов рассказал о предстоящей диверсификации оборонного комплекса страны. По его словам, 30 процентов от всего производства "оборонки" к 2025 году должно стать гражданским.

При этом Юрий Борисов подчеркнул, что требование увеличения доли гражданского производства продиктовано не кризисными явлениями, как это было в 90-е годы, когда резко были сокращены военные бюджеты, и на предприятиях ОПК, чтобы выжить, произошла "кастрюльная конверсия". Нынешние меры, по его словам, носят упреждающий и плановый характер. Поскольку сокращение гособоронзаказа - это естественное явление, отражающее цикличность процесса на внутреннем рынке. Об этом чиновник рассказал накануне в интервью РБК.

Он напомнил, что в 2011 году военный бюджет был увеличен в разы из-за потребности перевооружения российской армии, с целью поддержания ее боеспособности. Но затем произошло насыщение рынка и, следовательно, падение объемов госзаказа на военную продукцию.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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