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04.12.2018 20:56
Рубрика: Культура

Правда и истина

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Завершившаяся в воскресенье ХХ Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы, названная два десятилетия назад Non/fiction, сегодня вмещает все пространство литературы, как fiction - художественной, выдуманной, творчески мифологичной, так и той, что полностью отвечает ее названию, то есть документальной, научно-популярной, образовательной. Романы В. Набокова, А. Иванова, В. Сорокина, Г. Яхиной уживаются с томами из серии "ЖЗЛ", написанными не менее маститыми современными авторами - от Д. Быкова до А. Варламова, а также бестселлерами на любой вкус - от "Очаровательного кишечника" до книг по гастрономии.

И все же в самом замысле этой ярмарки, которая в нынешнем году отмечала свой двадцатилетний юбилей, равно как и в ее названии, конечно же, есть вызов, связанный с тем внутренним противоречием, что, как кажется, существует между образным и рациональным постижением мира. И как бы просветители в ХVIII столетии ни пытались примирить два этих подхода к бытию в едином понятии Разума, как бы ни доказывал великий Гегель, что, в конечном счете, науки и искусства делают одну великую работу, довольно часто внешние противоречия оказываются важнее глубинного единства.

Фото: Сергей Петров/ТАСС
Швыдкой: Политика и "поэтическое хулиганство" - разные вещи

По остроумному замечанию Ноя Юваля Харари, человек разумный, homo sapiens, не всегда соответствует этому высокому определению, наши собратья по разуму с момента своего появления на свет были склонны к сплетням и мифотворчеству. (Напомню звонкую мысль Трумена Капоте: "Вся литература - это сплетня".) Разграничение коллективного мифа и научного знания, равно как и появление авторской литературы, - длительный процесс, который занял не одно тысячелетие. В периоды, когда сомнению подвергаются фундаментальные принципы разрушающихся исторических формаций, когда разваливаются идеологические системы и режимы, с особой остротой возникает потребность в позитивном знании, которое кажется куда надежнее любых мифологем. Впрочем, не только в подобные периоды. Эта потребность существует всегда, хотя не всегда она может претендовать на первенство в общественном сознании. Именно поэтому важнейшие идеи эпохи порой высказывают персонажи сомнительных нравственных качеств. Помните, в мольеровском "Дон Жуане", написанном в 1665 году, на вопрос Сганареля о вере заглавный герой дает совершенно еретический по тем временам ответ: "Я верю, Сганарель, что дважды два - четыре, дважды четыре - восемь". Если не веришь в небеса, если не нуждаешься во вне тебя находящемся нравственном законе, то остается уповать только на конкретное знание и на те принципы, которые ты сам должен для себя сформулировать. Собственно, в этом и заключается экзистенциальная трагедия, которой трудно избежать человеку, дерзающему жить вне мифологического пространства.

Документальная литература - своего рода акт доверия к читателю. Он сам должен разобраться в происходящем

Потребность в документальной литературе, в литературе факта рождается тогда, когда общество переживает фундаментальный идеологический кризис, и не только в странах, сбросивших с себя шинель тоталитаризма. Документальная драма обрела мощь в 60-е годы прошлого века благодаря германоязычным авторам-антифашистам, которые рассчитывались с прошлым, опасаясь за будущее Европы и мира. Но еще в "Оглянись во гневе", своеобразном манифесте британских "рассерженных молодых людей", появившемся на свет в 1956 году, Джон Осборн обрушивается на обветшавшую идеологию архиепископа Кентерберийского и на проповеди Джона Бойнтона Пристли. Именно в конце 50-х годов ХХ века возник запрос на новый документализм и в США. Причем не только в non/fiction, но и в том сегменте литературы, которую принято называть художественной. "Новый журнализм" Т. Вулфа, Т. Капоте, Н. Мейлера стал своего рода творческой мистификацией, вымышленная литература рядилась в одежды достоверной и добросовестной журналистики. Том Вулф, один из родоначальников и теоретиков этого направления, конечно же, не был искренен, когда писал, что "журналистика - это искусство, а современная литература - старорежимная пошлятина". Но в таком подходе был ответ на запрос времени.

Швыдкой: Слово "война" как будто потеряло сакральный ужас

"Правды, и ничего кроме правды" требуют тогда, когда устали от идеологических интерпретаций как прошлого, так и настоящего. Когда интерпретация становится назойливой манипуляцией, затрудняющей поиск достоверного знания. Слова утрачивают смыслы, перестают быть важнейшим инструментом, упорядочивающим хаос бытия.

В такие периоды художественная, сочиненная литература отступает перед документалистикой во всех ее проявлениях - от мемуаров и исторических сочинений до томов архивных документов, публикация которых, как правило, дает толчок новым интерпретациям прошлого.

В России последней трети ХIХ века не было согласия насчет того, что важнее для человека - правда или истина

Документальная литература - это своего рода акт доверия к читателю. Он сам - без посредника в лице автора-сочинителя или автора-толкователя - должен разобраться в происходящем. Дойти до сути своим умом по мере собственных возможностей. Он хочет сам осмыслить тот или иной факт, ввести его в контекст своего опыта. И этот индивидуальный процесс познания сродни акту творчества. И, конечно, неизбежно возникает вопрос о том, какое знание нужно современному человеку? Чем успокоится его пытливый разум и взволнованное сердце?

В России последней трети ХIХ века не было согласия насчет того, что важнее для человека - правда или истина. Достоевский в дневниках 1877 года, похоже, отдает предпочтение Истине ("Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен"). Тургенев в одном из последних стихотворений в прозе "Истина и Правда" (июнь 1882 г.) отдает предпочтение Правде. ("Истина не может доставить блаженства... Вот Правда может... За Правду и умереть согласен".) Но человек так устроен, что хочет не только возможного, но и невозможного. Правды и Истины. Знания позитивного, но и метафизического. Добытого им самим в пору раздумий и тревог о судьбах Отечества. ХХ книжная ярмарка Non/fiction доказала это убедительно.

Культура Литература Колонка Михаила Швыдкого
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