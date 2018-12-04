Новости

В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет 01:47
Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны 01:16
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море 00:59
Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином замечательными 00:39
ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках 03.12.2018
Экипаж корабля "Союз МС-11" перешел на МКС 03.12.2018
МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты 03.12.2018
Песков рассказал о счастье в работе 03.12.2018
Песков объяснил заминку с декларацией G20 03.12.2018
"Арсенал" неожиданно обыграл лидера чемпионата 03.12.2018
Вооруженный мужчина задержан в приемной болгарского президента 03.12.2018
Песков рассказал о любви к Турции 03.12.2018
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 03.12.2018
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 03.12.2018
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 03.12.2018
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 03.12.2018
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу 03.12.2018
В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся 03.12.2018
Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен 03.12.2018
Скончался писатель Андрей Битов 03.12.2018
Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска 03.12.2018
В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США 03.12.2018
НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году 03.12.2018
Volkswagen презентовал спецверсию "Жука" 03.12.2018
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса 03.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Дата подписания 28 ноября 2018 г.
Опубликован 4 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 40, ст. 3987; 2006, N 1, ст. 10, 22; 2007, N 49, ст. 6074; 2008, N 49, ст. 5746; 2009, N 18, ст. 2149; 2010, N 11, ст. 1176; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4741; 2018, N 1, ст. 28) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные Положением о воинском учете.";

б) в пункте 5 слова "федеральным законом" заменить словами "Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из документов воинского учета:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);

справка взамен военного билета.

Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с согласия граждан выдавать им помимо документов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, также персональные электронные карты.";

2) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 10 слова "военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу" заменить словами "удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также персональную электронную карту".

Президент Российской Федерации В. Путин