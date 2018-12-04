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СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош

Наше кино
    04.12.2018, 14:12
Текст:   Олег Усков

Российского актера, видеоблогера и режиссера-дебютанта Алексея Панина сняли 1 декабря во Внуково с рейса Стамбул - Москва лоукостера "Победа" - за пьяный дебош на борту.

Об этом передает со ссылкой на свой источник ТАСС. Позже информацию подтвердили агентству в пресс-службе лоукостера.

Уточнено, что 41-летний актер "Жмурок", игнорируя личное предупреждение бортпроводников, дважды покурил в туалете лайнера, при этом крича пассажирам, что бывшая жена, стюардесса, научила его курить в самолетах "правильно", предложив присутствующим словесный мануал процесса.

Фото: youtube.com/ Donald Glover
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Кроме того, артист неоднократно обругал сотрудников рейса нецензурными словами, распивал спиртное и потребовал принести ему авторучку - на предмет раздать автографы фэнам.

Сообщено, что Панин выкрикивал и лозунги того плана, что в России ему ничего не будет, так как он - "звезда".

При этом вины своей в произошедшем артист, столь мелкостыдным, но действенным образом наработавший себе очередной "хайп" в СМИ, и не думал отрицать.

Известно, что авиакомпания намерена взыскать с Панина за все понесенные расходы, включая затраты на санобработку самолета.

Напомним: летом Панин уже учинял дебош в самолете, из-за чего вылетавший из Симферополя в Москву рейс был задержан на два часа.

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