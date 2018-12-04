СМИ узнали о готовности России сократить добычу нефти

Россия в рамках венского соглашения о регулировании добычи нефти (ОПЕК+) готова сократить производство не более чем на 150 тысяч баррелей в сутки от текущего уровня.

Об этом сообщило агентство Bloomberg накануне встречи министров энергетики ОПЕК+. Официальная позиция российской стороны пока не разглашается.

В ноябре российские компании суммарно добывали 11,369 миллиона баррелей в сутки - близко к историческому рекорду, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК. Это на 422 тысячи баррелей выше целевого уровня, которого Россия придерживалась в рамках сделки ОПЕК+ до лета текущего года. Таким образом, если будет принято решение о снижении добычи примерно на 150 тысяч баррелей, то фактически Россия вернется к добыче уровня октября 2016 года, от которого министры ведут отсчет сделки.

Решение о том, будут ли страны-участницы венского соглашения сокращать производство и насколько, будет принято в Вене на этой неделе. 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета, который выработает рекомендации картелю, а 6 декабря пройдет встреча всех представителей стран-участниц сделки, где и огласят итоги совещания.

Ранее технический комитет ОПЕК+, куда входят эксперты, анализирующие рынок, предупредили министров, что для балансировки рынка им необходимо суммарно сократить добычу на 1,36 миллиона баррелей нефти в сутки в следующем году. Однако уже после этого один из самых маленьких производителей ОПЕК - Катар - объявил о выходе из картеля. Страна добывает 609 тысяч баррелей в сутки. Будет ли она продолжать соблюдать условия сделки ОПЕК+, пока неясно. Этот вопрос обсудят на встрече в Вене, где представители Катара обещали присутствовать.