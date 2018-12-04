США решили направить свои военные корабли в Персидский залив

Соединенные Штаты приняли решение продемонстрировать свою силу Ирану в Персидском заливе. К концу недели в воды ближневосточного региона зайдет группа кораблей американских ВМС, которую возглавляет авианосец "John C. Stennis".

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Пентагоне. Уточняется, что визит американских военных кораблей в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Главная цель присутствия - демонстрация Ирану силы США.

По данным источников в минобороны США, "John C. Stennis" скорее всего, будет находиться в регионе около двух месяцев, большую часть времени он проведет в Персидском заливе. В Пентагоне убеждены, что присутствие авианосца обеспечит сдерживание в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона, пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре центральное командование вооруженных сил США выступило с инициативой о наращивании военного присутствия страны в Персидском заливе. Это предлагалось сделать в ответ на возможную военную реакцию со стороны Ирана на новые санкции Вашингтона, которые вступили в силу пятого ноября. Однако тогда министерство обороны США данный запрос отклонило.