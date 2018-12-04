США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа в течение текущего года три раза косвенно запрашивала согласие иранской стороны на прямые переговоры, однако Тегеран отверг предложения американцев. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани, выступая перед местными студентами.

"У нас два пути - или мы уступим американцам и согласимся с их незаконными требованиями, чтобы с нас сняли санкции. Или мы будем сопротивляться, и стоять до конца", - заявил Роухани, слова которого приводит его пресс-служба.

"В минувшем году США восемь раз напрямую запрашивали у нас переговоры. В этом году они косвенно делали это три раза, но я не принял эти предложения из-за чувства собственного достоинства иранского народа", - подчеркнул иранский президент.

Напомним, в начале сентября Роухани заявлял, что США по различным каналам постоянно посылают властям Исламской Республики сообщения с предложениями начать прямые переговоры. Однако, по мнению главы исполнительной власти ИРИ, вести диалог с Вашингтоном в условиях жесткого экономического давления Вашингтона на Тегеран нецелесообразно.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях.