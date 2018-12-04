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04.12.2018 21:40
Рубрика: В мире

США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Администрация президента США Дональда Трампа в течение текущего года три раза косвенно запрашивала согласие иранской стороны на прямые переговоры, однако Тегеран отверг предложения американцев. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани, выступая перед местными студентами.

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"У нас два пути - или мы уступим американцам и согласимся с их незаконными требованиями, чтобы с нас сняли санкции. Или мы будем сопротивляться, и стоять до конца", - заявил Роухани, слова которого приводит его пресс-служба.

"В минувшем году США восемь раз напрямую запрашивали у нас переговоры. В этом году они косвенно делали это три раза, но я не принял эти предложения из-за чувства собственного достоинства иранского народа", - подчеркнул иранский президент.

Напомним, в начале сентября Роухани заявлял, что США по различным каналам постоянно посылают властям Исламской Республики сообщения с предложениями начать прямые переговоры. Однако, по мнению главы исполнительной власти ИРИ, вести диалог с Вашингтоном в условиях жесткого экономического давления Вашингтона на Тегеран нецелесообразно.

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Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях.

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