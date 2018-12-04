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04.12.2018 17:18
Рубрика: Культура

Стали известны лауреаты премии "Будущее время"

Текст: Виктор Носов
В столичном ЦДХ на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 прошла церемония награждения лауреатов премии за лучший научно-фантастический рассказ "Будущее время".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Победу одержал Артем Хлебников, преподаватель русского языка и литературы и кинокритик из Москвы. Его рассказ "Оно даже не прошло" - это история о бессмертии информации: время, события и эмоции никогда не исчезают полностью. Чем опасно соприкосновение с вечностью?

Лауреатами премии также стали Алексей Грашин (Краснодар), Алексей Андреев (Москва), Николай Караев (Таллин) и Денис Фролов (Москва). Всего в конкурсе приняли участие более чем 1 800 человек из 70 регионов России и  более 30 стран мира, среди которых США, Канада, Италия, Германия, Япония, Нидерланды, Израиль, Кипр, Чили, Таиланд, Куба и ОАЭ.

Фото: РГАЛИ
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Рассказ "Креветка” был признан лучшим в открытом голосовании. Автор рассказа Алексей Андреев был признан победителем в номинации "Приз читательских симпатий”. На втором месте Денис Фролов, а замкнул тройку лидеров Артем Хлебников. Народное голосование позволило всем желающим выбрать понравившийся рассказ, а фонду сравнить мнения читательской аудитории и профессионального жюри. В голосовании приняли участие более 1 400 человек.

В специальной номинации "Особое мнение" участвовали конкурсанты, чьи рассказы были включены в лонг-лист премии. На первом месте в этой номинации стал Павел Шейнин, автор рассказа "Парус и веер". По итогам конкурса пять лучших рассказов, вошедших в шорт-лист, а также рассказ победителя в номинации "Особое мнение" будут опубликованы в виде сборника и переведены на английский язык.

Победителя премии определило профессиональное жюри, в которое вошли критик и журналист Галина Юзефович, журналист и писатель Николай В. Кононов, автор книг по теории новых медиа Лев Манович, художник и писатель Павел Пепперштейн, специалист в области молекулярной биологии и профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. Артем Хлебников получил 500 тысяч рублей, а остальные финалисты получили по 100 тысяч рублей.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction
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