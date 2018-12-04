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04.12.2018 21:48
Рубрика: Происшествия

Опасный отдых

Иски к туркомпании рассмотрят вновь
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Верховный суд РФ потребовал отмены судебных актов в связи с необходимостью привлечь к ответственности для возмещения вреда туристические компании. Таким образом, решения судов, в которых женщине отказали в полноценном возмещении расходов на лечение сына, получившего тяжелые ранения на отдыхе в Греции, будут пересмотрены.

Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства РФ Александр Куренной, это дело в Верховном суде рассматривалось на основании кассационного представления заместителя Генпрокурора РФ Леонида Коржинека.

Столичные суды пересмотрят иски родителей тяжело пострадавшего на отдыхе за границей мальчика

Драма развернулась в одном из самых фешенебельных отелей на Крите и шокировала всех и в самой Греции, и в Европе, и в России. Ведь из нашей страны в Грецию ежегодно на отдых уезжает до миллиона туристов. Сотрудник отеля тяжело ранил мальчика, который отдыхал на острове вместе с семьей. Ребенок потерял много крови. Никиту, у которого было больше 20 ножевых ранений на груди, спине и руках, вначале переправили самолетом в Афины и поместили в отделение интенсивной терапии в одну из больниц. Там ему сделали несколько операций. За его выздоровлением лично следил министр здравоохранения Греции.

Фото: РИА Новости
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Преступником оказался голландец греческого происхождения. Накануне мальчик отправился на поиски мобильного телефона и ноутбука, которые у него пропали. Никита нашел вора и попросил вернуть вещи. И получил в ответ два десятка ударов ножом. Нападавшим оказался 20-летний голландец, он приехал в Грецию работать аниматором. В отель, где отдыхал Никита с родителями, он устроился всего за неделю до этого. На такое жестокое преступление молодой человек пошел, как считают в полиции, чтобы скрыть кражу.

После расправы он вымыл нож, спрятал его в сумку и спокойно вернулся к работе. Полиция вычислила его по неадекватному поведению. При обыске у него нашли те самые ноутбук и мобильный телефон. Сирину Шрайверу были предъявлены обвинения по трем статьям. За покушение на убийство ему грозило до 20 лет тюрьмы. Но до суда выяснилось, что преступник имеет психические заболевания и подлежит специальному лечению.

После возвращения домой мальчика продолжали лечить российские врачи. Пришлось поправлять его здоровье и за рубежом. На это потребовались дополнительные расходы, которые родители пытались взыскать через суды с туркомпании. Но компенсации, назначенные судами, оказались неполноценными. Теперь все иски будут рассмотрены в судах Москвы по новой.

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