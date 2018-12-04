Театр балета имени Якобсона отметил свое 50-летие премьерами

В юбилейный сезон на сцену Театра балета имени Якобсона вернулись программа легендарных миниатюр создателя театра Леонида Якобсона и его балет "Свадебный кортеж". В финале вечера показали специально созданную для труппы "Жар-птицу" европейской звезды Дагласа Ли.

За официальным респектабельным названием Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона многие до сих пор не узнают труппу "Хореографические миниатюры", созданную великим советским хореографом в годы изгнания из главных театров страны. До недавнего времени казалось, что она обречена на такую же несчастливую судьбу, как и ее мастер, - у театра нет ни собственной сценической площадки, ни оркестра, только репетиционная база. После смерти создателя коллектив утратил и собственный неповторимый стиль. Репертуар оказался мало востребованным, труппа превратилась в стандартного поставщика уцененных версий Петипа на вывоз. Экс-премьер Мариинского театра Андриан Фадеев, возглавивший театр несколько лет назад, бурных перемен устраивать не стал, но обновил классику с помощью Ирины Колпаковой, Жан-Гийома Бара, Йохана Кобборга - ее признанных знатоков - и одним из первых худруков пригласил на оригинальные постановки Владимира Варнаву, Антона Пимонова, Константина Кейхеля, сегодня работающих с ведущими театрами. С таким репертуаром труппа перестала ютиться по бесконечным ДК - теперь ее можно увидеть на сценах Мариинского и Михайловского театров, Александринки и БДТ.

Новую программу показали как раз в Александринском театре, при участии Санкт-Петербургского симфонического оркестра под управлением Александра Титова. И хореография Якобсона, которому в своей жизни пришлось проделывать путь от академических театров до ансамбля "Жок" и обратно, продемонстрировала свою неиссякаемую энергию и готовность к модернизациям и трансформациям. Безусловно, сам хореографический текст сохранен в неприкосновенности - среди репетиторов программы были Татьяна Квасова и Александр Степин, на которых Якобсон и ставил некоторые из номеров. Но постановки этого хореографа поддаются воссозданию особенно трудно не только потому, что были созданы "по индивидуальной мерке", как портреты первых исполнителей. Якобсон был тончайшим стилизатором и при этом точнейшим камертоном стиля своей эпохи. Справиться с этой сложной двойной оптикой, выйти за пределы реанимационных усилий и оживить его постановки удается не часто. На этот раз репетиторы, кажется, нашли правильный подход - они позволили исполнителям танцевать эти номера так, будто Якобсон поставил их только что, для них, и появилась надежда, что танцовщики врастут в эту хореографию, присвоят ее с той же энергией, как сделали это с "Жар-птицей" Дагласа Ли, одного из ведущих европейских хореографов. Ли известен в России бессюжетными неоклассическими постановками "Сувенир" и "Когда падал снег" (за нее он получил "Золотую маску") Пермского театра. Но в "Жар-птице" он не стал отказываться от сюжета - просто перевел сказку в предельно обобщенный, философский контекст, отозвавшись не столько на фольклорную роскошь Стравинского, сколько на изломанность и яркие акценты его ритмов. Хореограф рассыпает золотые яблочки, выкатывает на сцену яйцо, кружит в хороводах тринадцать заколдованных царевен, помещая их в пространство всех оттенков синего цвета (художник - Эва Адлер), сочиняет дуэты и трио не только для главных персонажей (Алла Бочарова в партии Жар-птицы и Андрей Сорокин, Кащей, - его главные вдохновители), но и для танцовщиков ансамбля. Кажется, хореографа вдохновляет идея вызывать непредсказуемые ассоциации. И бросать вызов танцовщикам, за несколько минут до его балета выступавшим в кринолинах и пачках.