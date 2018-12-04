Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином замечательными

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, как замечательную, подчеркнув, что отношения с Китаем сделали большой скачок вперед.

"Произойдут очень хорошие вещи. Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже может много получить, когда сделка будет завершена", - написал глава Белого дома в понедельник в Twitter. Речь идет заключении нового торгового соглашения, которое обсуждалось во время встречи лидеров США и КНР на саммите. Стороны договорились предпринять усилия для заключения сделки за 90 дней.

Трамп также отметил, что наибольшую выгоду от планируемого заключения торгового соглашения получат американские фермеры. КНР, по словам главы Белого дома, планирует немедленно начать покупать сельскохозяйственную продукцию, ведь США "создает самую лучшую и чистую продукцию в мире, и это то, чего хочет Китай", - цитирует ТАСС.

В целом же Трамп считает свои личные отношения с Си Цзиньпином очень крепкими. Президент США убежден, что он и лидер КНР - единственные люди, которые могут добиться "очень значительных и позитивных перемен в сфере торговли".

Напомним, во время саммита "Большой двадцатки", Трамп согласился не повышать с первого января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Китай заявил о готовности снизить тарифы на импорт американских автомобилей.