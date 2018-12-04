Трамп потребовал "самого сурового наказания" для своего бывшего адвоката

Американский президент Дональд Трамп, вернувшись в Соединенные Штаты с саммита "большой двадцатки" в Аргентине, моментально сменил милость и благодушие на гнев. В понедельник он призвал органы правосудия "по самой суровой строгости закона" наказать его бывшего личного адвоката Майкла Коэна за "допущенные им преступления", сообщает телеканал SNBC.

Он обвинил Коэна в том, что в своих личных корыстных интересах тот пошел на сделку со следствием.

Трамп в Twitter в очередной раз жестко раскритиковал специального прокурора Роберта Мюллера за то, что последний занимается сбором "клеветнических сведений" о нем и похвалил своего давнего помощника Роджера Стоуна, который "выдержал давление со стороны спецкомиссии Мюллера" и не стал "сочинять истории" о президенте.

На минувшей неделе защита Коэна попросила судью, рассматривающего его дело, не давать ему тюремный срок, так как, по их словам, бывший адвокат, в отношении которого 12 декабря были выдвинуты обвинения в окружном суде США в Манхэттене, активно сотрудничает со следствием. Адвокаты Коэна дали понять, что их подзащитный сотрудничает не только со спецкомиссией Мюллера, а также встретился с государственными налоговыми чиновниками штата Нью-Йорк, которые также ведут расследование в отношении коммерческих структур Дональда Трампа.

Коэн теоретически мог получить до 70 лет тюремного заключения по совокупности предъявленных ему обвинений. Однако заключенная им сделка со следствием в разы снижает тюремный срок, если и вовсе не аннулирует его.

52-летний Коэн в августе признал себя виновным в нескольких пунктах обвинения: уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с банковскими вкладами и нарушениях в финансировании избирательной кампании Трампа. Сам президент считает, что Коэн оклеветал и подставил его, в своем "твите" заявив о том, что эти преступления бывшего адвоката не имеют никакого отношения к нему самому. Коэн сообщил следствию, что лично передавал деньги от президента за молчание порнозвезде Сторми Дэниэл и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждают, что имели связь с нынешним главой Белого дома в середине 2000-х годов, когда он уже был женат на Меланье Трамп. Коэн сказал судье, что один из этих платежей был сделан по прямому указанию Трампа во время избирательной кампании в 2016 году.