У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц

Международный сервис поиска и аналитики вакансий Adzuna провел исследование российского рынка зарплат и популярных профессий (результаты исследования имеются в распоряжении «Российской газеты»).

Анализировались предложения по 149 профессиям в регионах с хорошим экономическим потенциалом.

Зарубежные аналитики подчеркивают, что оплата труда квалифицированных специалистов в провинции растет, а по ряду специальностей даже обгоняет уровень ежемесячного вознаграждения в Москве и Санкт-Петербурге.

Например, в Москве самой высокооплачиваемой профессией является пилот воздушных судов. Представители этой профессии могут рассчитывать на ежемесячное вознаграждение в 370 тысяч рублей. В Северной столице работодатели больше всего готовы платить руководителю группы разработчиков IT-проектов. Такой специалист вправе рассчитывать на вознаграждение в среднем в 288 тысяч рублей.

В целом самые высокие зарплаты предлагают программистам, разработчикам и менеджерам индустрии высоких технологий. И в регионах зарплаты у таких спецов не ниже, а иногда даже выше, чем в столицах. Так, эксперты по аналитическим данным (Datascientist) могут зарабатывать в среднем 250 тысяч рублей в месяц в Нижнем Новгороде, Казани и Челябинске, в то время как в Москве и Питере средняя зарплата этих специалистов 125 и 150 тысяч рублей соответственно. Это объясняется дефицитом квалифицированных кадров по данному профилю в Поволжье и на Урале, а также динамичным ростом рынка IT в этих регионах.

Квалифицированный разработчик мобильных приложений на платформе Android в Москве может рассчитывать на среднюю зарплату в 145 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге ему придется умерить свои аппетиты до 130 тысяч, зато в Омске специалист по Android-приложениям может получать 137 тысяч рублей, немного больше, чем в Северной столице. А разработчики пользовательского интерфейса (front-end) больше всего зарабатывают в Уфе 132,5 тысячи рублей, в то время как в Москве, 92 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 122 тысячи рублей в месяц.

Эта же тенденция характерна и для других категорий. Так, например, директоры по продажам больше всего зарабатывают не в столицах, а в Волгограде и Уфе - в среднем 246 и 201 тысячу рублей соответственно, против 152 тысяч по Москве и 153 тысяч в месяц по Санкт-Петербургу.

Аналитики отмечают, что превышение зарплат в регионах над столичными - это, скорее, позитивное явление. Оно позволит уменьшить отток из регионов квалифицированных кадров и повысить их инвестиционную привлекательность.

Что касается рабочих специальностей, то здесь опять же сказывается переизбыток предложений в столицах. Поэтому, например, в Волгограде квалифицированный сварщик может зарабатывать 64,5 тысячи рублей, в Уфе - 65,5 тысячи рублей, в Самаре - 62,9 тысячи. Зато в Санкт-Петербурге средняя зарплата такого рабочего падает до 60,8 тысячи рублей. В Москве и Московской области сварщик может рассчитывать лишь на 52 тысячи рублей ежемесячно.

Самой же востребованной профессией в России является продавец. В стране почти 108 тысяч незакрытых вакансий при средней зарплате в 25,5 тысячи рублей. Следом за продавцами идут водители (88416 вакансий со средней зарплатой по стране в 55,5 тысячи рублей) и кассиры (63373 вакансии при средней зарплате в 23,8 тысячи рублей).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя эти итоги международного исследования, подчеркнул, что в нем не учитывается база данных Роструда. "Самой востребованной профессией в России, с точки зрения работодателя, является профессия врача, а также специалистов, относящихся к среднему медицинскому персоналу - более 145 тысяч вакансий, - отмечает Сафонов. - Самыми высокооплачиваемыми специалистами являются директоры по маркетингу в банках, их зарплата варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей. Уже далее идут специалисты в области разработки систем управления базами данных - от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. При этом всегда в цене специалисты по продажам. В зависимости от отрасли, их зарплата варьируется от 200 до 400 тысяч рублей. Высокий спрос на сварщиков высшей квалификации. Их зарплаты могут достигать 120 тысяч рублей. Надо отметить, что эти специалисты востребованы и за рубежом. Высок спрос на биотехнологов".

В исследовании Adzuna приняли участие 17 регионов с хорошим экономическим потенциалом: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.