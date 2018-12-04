Новости

Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым 12:42
Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов 11:40
Адвокат Владимира Этуша рассказал о его состоянии 11:31
Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел" 11:05
В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года 10:45

У нового фильма Уэса Андерсона будет потрясающий актерский состав

Новости
    04.12.2018, 11:07
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стали известны актерский состав, название и сюжет новой работы Уэса Андерсона.

Хипстер-последователь Стэнли Кубрика, американский режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон приступил, как сообщает IndieWire, к съемкам следующего фильма, получившего название The French Dispatch (предвкушаем гениальные варианты локализации).

Фото: kinopoisk.ru
В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года

Подробности пока умалчиваются, однако уже известно, что картина по сценарию самого Андерсона будет посвящена журналистам и станет своего рода "признанием в любви" этой профессии.

Повествование будет разделено на три сюжета, которые поведают о буднях представительства американской газеты в Париже XX века.

Ранее ходили слухи, что картина станет мюзиклом, но позже выяснилось, что это не так.

Напомним, что последняя работа Андерсона, эпос о псах-самураях и мальчике-пилоте "Остров собак", согласно аналитике, рассматривается как серьезный претендент на премию "Оскар".

Состав, как и во всех поздних работах Андерсона, невероятный: Тильда Суинтон, Билл Мюррэй, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт и Бенисио дель Торо.

Помимо этого, предполагается, что каст могут пополнить Натали Портман, Брэд Питт, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Леа Сейду.

Точная дата выхода пока не определена.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве 03.12.2018
Стало известно, как бескровные вампиры занимаются сексом в "Сумерках" 03.12.2018
Фото: Оззи Осборн стал похож на Аллу Пугачеву 03.12.2018
Фото: в Австралии нашли опоссума-Пикачу 03.12.2018
⧣ США
Фото: youtube.com/ TV Promos
Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины" 03.12.2018
Объявлена дата премьеры нового "Черного зеркала" 03.12.2018
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 02.12.2018
⧣ Брэд Питт
Фото: kinopoisk.ru
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 07.11.2018
Брэд Питт может сыграть Григория Распутина в приквеле Kingsman 28.10.2018
СМИ: "Израильская любовь" Брэда Питта выходит замуж 18.10.2018
⧣ Натали Портман
Фото: kinopoisk.ru
Слух: Натали Портман вернется в "Звездные войны" 27.11.2018
Трейлер: "Голос люкс" - Натали Портман в роли нервной поп-дивы 26.10.2018
Вышел откровенный трейлер продолжения "Девушки с татуировкой дракона" 18.09.2018