У нового фильма Уэса Андерсона будет потрясающий актерский состав

Стали известны актерский состав, название и сюжет новой работы Уэса Андерсона.

Хипстер-последователь Стэнли Кубрика, американский режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон приступил, как сообщает IndieWire, к съемкам следующего фильма, получившего название The French Dispatch (предвкушаем гениальные варианты локализации).

Подробности пока умалчиваются, однако уже известно, что картина по сценарию самого Андерсона будет посвящена журналистам и станет своего рода "признанием в любви" этой профессии.

Повествование будет разделено на три сюжета, которые поведают о буднях представительства американской газеты в Париже XX века.

Ранее ходили слухи, что картина станет мюзиклом, но позже выяснилось, что это не так.

Напомним, что последняя работа Андерсона, эпос о псах-самураях и мальчике-пилоте "Остров собак", согласно аналитике, рассматривается как серьезный претендент на премию "Оскар".

Состав, как и во всех поздних работах Андерсона, невероятный: Тильда Суинтон, Билл Мюррэй, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт и Бенисио дель Торо.

Помимо этого, предполагается, что каст могут пополнить Натали Портман, Брэд Питт, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Леа Сейду.

Точная дата выхода пока не определена.