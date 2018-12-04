У российских аэропортов появились новые имена

42 аэропорта страны получили новые имена по итогам голосования в рамках проекта "Великие имена России". Для определения имен еще трех воздушных гаваней понадобится дополнительное голосование, передает ТАСС.

В итоге столичный аэропорта Шереметьево получит имя великого русского поэта Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, воздушная гавань Воронежа - императора Петра I, Калининграда - Елизаветы Петровны, Казани - Габдуллы Тукая, Уфы - Мустая Карима, Симферополя - Ивана Айвазовского, Магадана - Владимира Высоцкого, Красноярска - Дмитрия Хворостовского, Омска - Дмитрия Карбышева, Новосибирска - Александра Покрышкина, Волгограда - Алексея Маресьева, Хабаровска - Геннадия Невельского, Челябинска - Игоря Курчатова, Южно-Сахалинска - Антона Чехова, Якутска - Платона Ойунского, Владивостока - Владимира Арсеньева, Екатеринбурга - Акинфия Демидова, Калуги - Константина Циолковского, Сочи - Виталия Севастьянова, Ставрополя - Александра Суворова, Тюмени - Дмитрия Менделеев, Пскова - княгини Ольги и Самары - Сергея Королева.

Еще по трем воздушным гаваням предстоит дополнительное голосование. Это Внуково, Пулково и аэропорт Пензы.

Вторые туры голосования пройдут в ряде регионов с 10 по 20 декабря.