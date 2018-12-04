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Рубрика: Общество

Теперь не спрячется

Тест мгновенно распознает любую инфекцию
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Уникальный тест создан американскими генетиками. Он может почти мгновенно выявить в крови или слюне человека любую инфекцию. Это особенно важно, когда врачи еще не знают, какую конкретно болезнь надо лечить, каким микробом она вызвана. Существующие на сегодня методы быстрого выявления инфекции работают только в крупных медицинских центрах, причем у большинства очень низкая точность.

Созданный генетиками универсальный тест способен обнаружить все известные на сегодня бактериальные патогены и все их разновидности. Авторы подчеркивают, что этот метод поможет эффективно бороться, с супербактериями, которые научились адаптироваться к антибиотикам. Уже появились феномены, которых не берет ни один из известных сегодня препаратов. Но проблема еще серьезней. Микробы могут вырабатывать иммунитет к антибиотикам не поодиночке, а "коллективно", обмениваясь информацией. Например, медики обнаружили, что бактерии, найденные в сточных водах Дели, выработали защиту против "антибиотиков последней надежды", и начали обмениваться генами по производству "противоядия" к ним.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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И здесь поможет созданный американцами тест. Он может быстро определить тип инфекции и подбирать к ней антибиотик, к которому она еще не успела выработать иммунитет. Тест состоит из четырех миллионов магнитных наночастиц, способных распознавать и вылавливать гены всех патогенных бактерий. Суть в следующем. Наночастицы, попав в образец крови или слюны, "приклеиваются" к генам этих микробов, что позволяет их выловить, а затем разделить с помощью мощного магнита.

Даже если в образце присутствуют сотни или тысячи разных штаммов микробов, тест распознает их практически мгновенно, позволяя медикам сразу же начать лечение пациента. Это особенно важно, когда врачи не могут даже представить, какие бактерии способны вызвать ту или иную болезнь.

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