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04.12.2018 19:24
Рубрика: Экономика

Толкает экспорт

Выросли инвестиции в основной капитал
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Рост инвестиций в основной капитал в III квартале 2018 года ускорился до 5,2 процента в годовом выражении. Такие данные сообщает Росстат.

Ранее минэкономразвития прогнозировало возможный рост инвестиций в основной капитал за июль-сентябрь в диапазоне 1,8-2,3 процента. В I квартале этого года рост составил 3,6 процента, а во II квартале - 2,8 процента. За январь-сентябрь инвестиции выросли на 4,1 процента. В сельском хозяйстве объем капиталовложений вырос на 12,6 процента, в обрабатывающих отраслях - на 4. В ориентированных на экспорт добывающих отраслях инвестиции увеличились на 3,2 процента, а в секторе "Транспортировка и хранение" - на 2,3 процента.

Доля инвестиций в машины и оборудование увеличилась с 33,2 до 34,3 процента
Фото: depositphotos.com
Рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20 процентов

Рост инвестиций в основной капитал в III квартале во многом связан с активностью в добывающей отрасли, полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер". "Соглашение по ограничению добычи нефти почти перестало существовать, чем и воспользовались отечественные корпорации. Кроме того, ослабление рубля в период с апреля по сентябрь создало условия для наращивания активности отечественных экспортеров. Схожие тенденции могут наблюдаться и в IV квартале. Во всяком случае, в последние месяцы можно отметить рост производственной активности и объема заказов, включая импортные. Соответственно, повышается оптимизм производителей, которые вкладывают средства в развитие производства".

Экономика Финансы Инвестиции
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