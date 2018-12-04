Рост инвестиций в основной капитал в III квартале 2018 года ускорился до 5,2 процента в годовом выражении. Такие данные сообщает Росстат.

Ранее минэкономразвития прогнозировало возможный рост инвестиций в основной капитал за июль-сентябрь в диапазоне 1,8-2,3 процента. В I квартале этого года рост составил 3,6 процента, а во II квартале - 2,8 процента. За январь-сентябрь инвестиции выросли на 4,1 процента. В сельском хозяйстве объем капиталовложений вырос на 12,6 процента, в обрабатывающих отраслях - на 4. В ориентированных на экспорт добывающих отраслях инвестиции увеличились на 3,2 процента, а в секторе "Транспортировка и хранение" - на 2,3 процента.

Доля инвестиций в машины и оборудование увеличилась с 33,2 до 34,3 процента

Рост инвестиций в основной капитал в III квартале во многом связан с активностью в добывающей отрасли, полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер". "Соглашение по ограничению добычи нефти почти перестало существовать, чем и воспользовались отечественные корпорации. Кроме того, ослабление рубля в период с апреля по сентябрь создало условия для наращивания активности отечественных экспортеров. Схожие тенденции могут наблюдаться и в IV квартале. Во всяком случае, в последние месяцы можно отметить рост производственной активности и объема заказов, включая импортные. Соответственно, повышается оптимизм производителей, которые вкладывают средства в развитие производства".