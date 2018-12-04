В Армении во время учебного вылета пропал штурмовик Су-25

В Армении во вторник во время учебно-тренировочного полета пропал штурмовик Су-25. Связь с машиной утеряна в 10:20 по местному времени, сообщает информагентство Sputnik.

По данным пресс-службы министерства обороны Армении, самолет совершил вылет из аэропорта Гюмри в 10:06. Военные приступили к поисково-спасательным работам. Экипаж состоял из двух человек. При наличии информации о судьбе пилотов ведомство обещает сразу же предоставить ее общественности, заявил пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян.