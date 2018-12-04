Чем меньше времени остается до голосования 11 декабря, тем очевиднее, что оно не станет формальностью. СМИ гадают, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события. Самый правдоподобный из них - парламент не одобрит сделку с Брюсселем. Дело в том, что Мэй не располагает большинством в парламенте без голосов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, а та собирается голосовать против сделки на нынешних условиях.
Да и в собственной консервативной партии Мэй не может рассчитывать на поддержку примерно ста членов фракции, тогда как оппозиция единодушно выступает против сделки с ЕС. Еще один удар нанес премьеру европейский трибунал в Люксембурге, выразивший мнение, что страна может в одностороннем порядке остановить действие статьи 50 Договора о Евросоюзе, то есть процесс выхода из ЕС. Для сомневающихся членов палаты общин этот вердикт может стать весомым аргументом в пользу голосования против соглашения с Брюсселем в его нынешнем виде.