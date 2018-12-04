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Рубрика: В мире

Одна на всех

Суд в Люксембурге допустил отмену "брекзита"
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
В британском парламенте начались пятидневные дебаты, в ходе которых премьер Тереза Мэй должна убедить членов палаты общин проголосовать за соглашение с Евросоюзом, утвержденное европейскими лидерами на саммите 25 ноября. Но пока Мэй не может склонить на свою сторону даже однопартийцев.
Фото: REUTERS
Финансовые трудности Brexit лягут на локальные банки

Чем меньше времени остается до голосования 11 декабря, тем очевиднее, что оно не станет формальностью. СМИ гадают, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события. Самый правдоподобный из них - парламент не одобрит сделку с Брюсселем. Дело в том, что Мэй не располагает большинством в парламенте без голосов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, а та собирается голосовать против сделки на нынешних условиях.

Да и в собственной консервативной партии Мэй не может рассчитывать на поддержку примерно ста членов фракции, тогда как оппозиция единодушно выступает против сделки с ЕС. Еще один удар нанес премьеру европейский трибунал в Люксембурге, выразивший мнение, что страна может в одностороннем порядке остановить действие статьи 50 Договора о Евросоюзе, то есть процесс выхода из ЕС. Для сомневающихся членов палаты общин этот вердикт может стать весомым аргументом в пользу голосования против соглашения с Брюсселем в его нынешнем виде.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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