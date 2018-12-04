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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о теплой зиме в 2019 году

Текст: Ольга Игнатова
"Глобальное потепление выражено наиболее заметно в зимнее время, поэтому зимы в России существенно потеплели. "Сиротские зимы" - так называл их Достоевский. Они наблюдаются у нас последние двадцать лет", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В январе 2019 года, по прогнозу, составленному на отопительный сезон, выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости
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Ниже, чем в январе прошлого года, температура может быть в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского округов, на большей части Якутии и Чукотки. Выше, чем в прошлом январе, средняя температура ожидается на юго-западе Сибирского федерального округа.

В феврале выше нормы температура прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Во всех других регионах температура в январе и феврале ожидается в пределах средних месячных показателей.

"Лучше всего оправдываются те прогнозы, которые выпускаются нами в последний день предшествующего месяца", - уточнил Роман Вильфанд. Оправдываемость же прогнозов на отопительный период в последние 18 лет колебалась в пределах 58-81 процента.

Фото: depositphotos.com
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Что же говорится в прогнозе на декабрь, сделанном накануне этой недели? "Первый месяц зимы в Москве и Подмосковье будет неустойчивым - с перепадами температуры", - говорит Вильфанд. И добавляет, что он может быть заметно холоднее, чем декабрь 2015, 2016 и 2017 годов. Но по отношению к среднемесячным значениям температура в декабре будет около или чуть выше нормы.

"Отмечу, что для Москвы средняя месячная температура декабря составляет минус 6 градусов", - уточняет Вильфанд. Иными словами, в предыдущие годы декабрь в столице был совсем не похож на зимний месяц. Правда, первые декабрьские дни этого года все-таки принесли морозы в столичный регион. Но, как рассказал Вильфанд, уже с 4 декабря атмосферное давление начнет падать, а температура повышаться.

Фото: Юлия Майорова
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По ночам ожидается слабый минус - от 2 до 4 ниже нуля, а днем столбик термометров будет приближаться к нулевой отметке. И 5 декабря перейдет через нее. Днем начнется оттепель, и температура превысит норму на 2-3 градуса. К концу недели снова подморозит.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье в ночь на пятницу - до минус 12, днем - до минус 4-9 градусов. И выходные также обещают быть умеренно морозными.

Небольшой снег ожидается в столичном регионе каждый день в течение недели, но осадки будут в пределах нормы. Больше нормы - в Ленинградской и Калининградской областях. А на юге европейской территории, наоборот, будет дефицит осадков. По расчетам Гидрометцентра, меньше нормы выпадет снега в Красноярском и Хабаровском краях, в Якутии. Зато переизбыток осадков прогнозируется в Приморье и на юге Хабаровского края.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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