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04.12.2018 18:50
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

Текст: Татьяна Замахина

Нецензурная брань может помочь артисту для выражения его таланта в творческом процессе. Так считает замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, который предложил разрешить музыкантам мат на концертах.

Фото: depositphotos.com
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Такую лексику он хочет разрешить именно на концертах c возрастными ограничениями "18+". Сейчас за мат артисту и организатору концерта грозит штраф.

Если мат необходим музыкантам для выражения таланта и творческого порыва, то они имеют право его употреблять, сообщил либерал-демократ.

"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит, - заявил депутат, которого цитирует агентство "Москва". - Если вам не нравится, то вы туда не ходите".

Он считает, что наказание за мат не должно грозить и музыкантам, и организаторам их концертов.

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"Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует", - считает представитель ЛДПР.

А чтобы люди были предупреждены, на афишах он предлагает указывать информацию о возрастных ограничениях и сообщать об использовании нецензурной лексики.

При этом к выступлениям в различных общественных местах предложенное правило применяться не должно. Разрешение касается только "сольников".

Бороться с матом в первую очередь следует в семье, считает депутат.

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