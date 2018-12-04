В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

Нецензурная брань может помочь артисту для выражения его таланта в творческом процессе. Так считает замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, который предложил разрешить музыкантам мат на концертах.

Такую лексику он хочет разрешить именно на концертах c возрастными ограничениями "18+". Сейчас за мат артисту и организатору концерта грозит штраф.

Если мат необходим музыкантам для выражения таланта и творческого порыва, то они имеют право его употреблять, сообщил либерал-демократ.

"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит, - заявил депутат, которого цитирует агентство "Москва". - Если вам не нравится, то вы туда не ходите".

Он считает, что наказание за мат не должно грозить и музыкантам, и организаторам их концертов.

"Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует", - считает представитель ЛДПР.

А чтобы люди были предупреждены, на афишах он предлагает указывать информацию о возрастных ограничениях и сообщать об использовании нецензурной лексики.

При этом к выступлениям в различных общественных местах предложенное правило применяться не должно. Разрешение касается только "сольников".

Бороться с матом в первую очередь следует в семье, считает депутат.