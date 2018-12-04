В Японии температура в первые дни зимы превысила 26 градусов тепла

В Японии в первые дни зимы установилась аномально теплая погода. Температура воздуха в некоторых местах превысила 26 градусов тепла.

Столбик термометра поднялся до отметки 27 градусов Цельсия в префектуре Оита, передает телерадиокомпания NHK. В префектурах Нара и Фукуока температура воздуха превысила 26 градусов, а в городах Мацуяма и Вакаяма - 25 градусов Цельсия.

"Сегодня жарко. Будто весна пришла", - прокомментировал один из случайных прохожих в городе Фукуока установившуюся в эти дни погоду на японском архипелаге.

Метеорологи предупреждают о грозах, смерчах и сильных дождях, которые могут прийти под влиянием природного катаклизма в западную и восточную части островного государства.