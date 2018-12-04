В Израиле возмущены решением Киева увековечить память Дмитрия Донцова

В Израиле шокированы решением киевских властей увековечить память писателя Дмитрия Донцова, известного своими антисемитскими взглядами.

В конце ноября стало известно о планах киевской администрации установить на здании государственного информационного агентства "Укринформ" памятную доску в честь Дмитрия Донцова, которого там считают "выдающимся украинским деятелем", передает портал strana.ua.

В Израиле с обеспокоенностью восприняли данную новость. Местная пресса забила тревогу и напомнила, что Донской был убежденным националистом, сотрудничал с нацистским оккупационным режимом. Он, в частности, перевел на украинский язык гитлеровский "Майн кампф". В своих трудах украинский писатель утверждал, что "международное жидовство - это сила разложения, кастрирующая душу народа, и высмеивает национальное чувство".

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал Дмитрия Донцова "антисемитом и нацистским коллаборационистом" и критически отозвался о намерениях властей столицы Украины установить мемориальную доску националисту.

"Мэрия Киева установит мемориальную доску в честь "выдающегося киевлянина" Дмитрия Донцова, который вовсе не киевлянин, а омерзительный фашист, антисемит и нацистский коллаборант, основатель идеологии ОУН и автор украинского перевода "Майн кампф", - написал он на своей странице в Facebook. Долинский подчеркнул, что так называемые украинские герои - ужас для евреев.

"Петлюра, Бандера, Шухевич, кто-то меньше, а кто-то больше были задействованы в убийстве евреев. Украинцы их видят героями, которые боролись за независимость Украины, а мы их видим убийцами евреев", - резюмировал он.

Напомним, что Дмитрий Донцов был главным идеологом "интегрального" украинского национализма, проповедующего быстрые решительные действия ради национальных интересов. Его взгляды стали основой политической доктрины Организации украинских националистов, сотрудничавшей с нацистским режимом и принимавшей участие в этнических чистках.

После Второй мировой войны Дмитрий Донцов стал жить в Париже, позже переехал в Лондон и, в конце концов, перебрался в Канаду. Советский Союз хотел судить Донцова и требовал его выдачи, однако преступник так и остался безнаказанным.