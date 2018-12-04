В Китае хотят запретить дорогие свадьбы

В провинции Хэнань, расположенной в центральном Китае, порядка сотни пожилых женщин остановили кавалькаду свадебных лимузинов, потребовав от молодоженов выкуп в размере 153 долларов с каждого гостя, тогда как участники бракосочетания хотели откупиться конфетами.

Как выяснилось позднее, женщины специально выяснили, когда и где поедет кортеж, чтобы устроить засаду. Произошедшее в Хэнани - один из примеров того, к чему приводят роскошные свадьбы, ставшие среди разбогатевшего населения настолько популярными, что министерство по гражданским делам КНР призвало умерить аппетиты. "Брак должен отражать ценности и цели страны... а не быть примером необузданного поклонения деньгам", - заявил представитель министерства.

Проблема дорогостоящих свадеб, после которых молодожены и их родственники оказываются в долгах, - все более распространенное явление в Китае. Если скромную церемонию бракосочетания можно провести примерно за 100 долларов, то средняя стоимость "нормальной" свадьбы достигает 15-20 тысяч долларов. Не такая уж редкость и церемонии стоимостью около миллиона долларов.

При этом в стране распространен обычай выкупа за невесту. Он может достигать 30 тысяч долларов и больше, притом что средние зарплаты в стране 300-500 долларов в месяц, а в сельской местности и того меньше.