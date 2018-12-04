В Минпросвещения оценили инициативу питерского "профсоюза школьников"

Министерство просвещения прокомментировало инициативу петербургского школьника по созданию "профсоюза" для защиты интересов учеников.

- Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет созидательное, а не деструктивное начало, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее многие СМИ опубликовали новость об ученике 10 класса гимназии №622 Санкт-Петербурга, который решил создать профсоюз. Требования школьников - ограничить число контрольных работ в день (максимум три, не больше). Кроме того, ученики хотели, чтобы учителя не мешали им самовыражаться через цвет волос или украшения. И третий пункт - самый спорный - отменить ЕГЭ. Причем добиваться этого автор инициативы хочет путем забастовок.

Последнее предложение не нашло поддержи в федеральном ведомстве.

- В этом смысле "баррикады" вряд ли способны привести к какому-либо развитию. Отметим, что система ЕГЭ во многом поддерживает учеников из всех регионов. В частности, дает им равную возможность поступить в ведущие университеты, вне зависимости от места проживания, - рассказали в министерстве просвещения. - Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся.