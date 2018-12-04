В Москве вскрыта сеть поддельных платежных аппаратов

Столичные прокуроры и правоохранители вскрыли в Москве масштабную преступную сеть, которая занималась взломом чипов торговых касс, после чего сдавала их в аренду предпринимателям.

Главная особенность "модернизированных или двойных" касс в том, что после пробития чека они не передавали никакую информацию в налоговую службу.

Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали и сотрудники 49-й налоговой инспекции по Москве, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники.

То есть это были не зарегистрированные в налоговом органе контрольно-кассовые терминалы, переделанные для жульнических операций. После этого прокуратура направила материалы проверки в полицию, налоговую службу и управление ФСБ по Москве. Оперативники вышли на преступную группу и получили доказательства масштабной аферы.

После чего было возбуждено уголовное дело.

По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества - гражданка Джанашиа. По данным следствия, именно она, выполняя роль организатора в созданной ею преступной группе, распределила роли между ее участниками.

Во время и после задержания были изъяты модифицированные кассы в различных торговых центрах и рынках Москвы. По данным следствия, это группа администрировала почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.

В прокуратуре Москвы корреспонденту "РГ" рассказали, что преступная схема была хорошо продумана и организована и действовала несколько лет. По данным прокуратуры, участники преступной группы регистрировали в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц, чаще всего алкоголиков. После чего на этих же "номинальных" индивидуальных предпринимателей в налоговом органе официально регистрировали контрольно-кассовую технику.

Как пояснили в столичной прокуратуре, техника, подвергшаяся модификации, имела номера, аналогичные тем, что присваиваются ей при изготовлении, либо вообще "нечитаемые" заводские номера.

Затем, по данным следствия, организаторы преступной группы получали "заявки" от будущих "бизнесменов", которые не хотели оформлять себя в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы не вести и сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Вот им как раз и сдавались в аренду "двойные кассы". Кроме того, по данным экспертов, этими услугами очень часто пользуются мигранты, которые официально не зарегистрированы и не оформлены в России.

Надо сказать, что условия аренды "хакерского" оборудования были более чем скромными - от 5000 рублей в месяц за кассовый аппарат с электронной контрольной лентой (применяемый с 2003 года) и до 10 000 рублей за "свежий" аппарат 2018 года с фискальным накопителем.

Арендная плата собиралась как курьерами из числа участников ОПГ, так и перечислялась на банковские карты, деньги с которых потом обналичивались и делились между членами преступного сообщества. В итоге только на аренде, по данным следствия, кассиры заработали более 9 миллионов рублей. Кроме того, как заявили корреспонденту "РГ" в управлении ФНС по Москве, ущерб от такого ухода от налогов может исчисляться десятками миллионов рублей. Кстати, параллельно во время следствия была установлена причастность и других групп, которые наладили производство "двойных" касс. По данным правоохранителей, в настоящее время аналогичные кассовые аппараты могут используются и на других объектах розничной и оптовой торговли в столичном регионе.

Прямая речь

Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы:

- Использование такого модифицированного оборудования грозит уголовной ответственностью как лицам, которые его предоставляют, так и тем предпринимателям, которые его используют. Наказание для предпринимателей может составлять до 5 лет лишения свободы, кроме того предусмотрены крупные штрафы.

Алексей Осипов, заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Москве:

- Сейчас ФНС России проводит реформу применения контрольно-кассовой техники и внедрение онлайн-касс. Необходимо обратить внимание на то, что чек, выданный потребителю с незарегистрированной в налоговом органе кассы, лишает его возможности обратиться для защиты его прав. В рамках реформы ФНС России разработало бесплатное мобильное приложение для Android и IOS "Проверка чека", и каждый человек, совершая расчеты, может удостовериться в корректности чека, а при выявлении несоответствий одним нажатием отправить жалобу на недобросовестного владельца кассового аппарата.