В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет

В Нидерландах 69-летний Эмиль Рателбанд подал иск в суд с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет. Пенсионер аргументировал это тем, что нынешний возраст не отражает его внутреннего состояния, мешает найти работу и даму.

Суд признал, что в обществе существует тенденция следить за внешностью и оставаться в форме как можно дольше, но не увидел в этом достаточных причин для снижения возраста, пишет РИА Новости.

Как говорится в заявлении суда, господин Рателбанд имеет право чувствовать себя на 20 лет моложе и вести себя соответственно, но сократить возраст – это значит, вычеркнуть 20 лет из всех официальных документов. Кроме того, с возрастом связано много других законов, которые потеряли бы смысл при удовлетворении требования истца.

Судья также отметил, что Рателбанд не смог доказать, что он подвергался дискриминации из-за возраста.