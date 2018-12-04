В России изменится вкус пива и других алкогольных напитков

Как пояснили "РГ" в пресс-службе ЕЭК, проект этого техрегламента уже почти готов. Он включен в повестку Совета ЕЭК и может быть принят 5 декабря.

Тогда будет запущен процесс корректировки актов всех стран участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по нормативам производства, хранения и утилизации, не только пива, но и всех напитков, которые содержат алкоголь.

Если не будет принято каких-либо решений о переходном периоде, то требования техрегламента могут вступить в силу уже в ближайшие года два. Основная цель документа - обеспечить безопасность спиртной продукции на полках в магазинах.