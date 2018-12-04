В России появится новая классификация коллективных средств размещения - отелей, гостевых домов и хостелов. Проект постановления правительства, в котором подробно перечислены характеристики всех подобных объектов, минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения.

В дополнение к "системе звезд", по которой оценивают отели, документ вводит "систему ключей" и "систему классификации хостелов". По первой будут оценивать акватели (гостиницы на воде, расположившиеся в изъятых из эксплуатации судах), гостевые дома, турбазы и квартирные отели. Им, по аналогии со звездами, присвоят от одного до трех "ключей" в зависимости от уровня сервиса. Один "ключ" - самая низкая оценка, три - самая высокая.

Вторая из новых систем оценки вводит три категории хостелов - "максимум", "комфорт" и "стандарт". Хостелы, претендующие на категорию "максимум" должны принимать гостей круглосуточно. Им следует иметь междугородный и международный телефон, интернет-терминал в холле, Wi-Fi и телевизоры с кабельными каналами в номерах, индивидуальные сейфовые ячейки для ценностей. Не менее половины площади в таких хостелах должно быть отведено под холлы, столовые и зоны отдыха. Более того, им предписывается иметь буфет или ресторан, а вот наличие общей кухни вариативно. Для категорий хостелов "стандарт" и "комфорт" кухня обязательна. Хостел категории "максимум" был бы очень похож на трехзвездочный отель, если бы не одно но: санузлы. Требования предписывают им иметь не меньше одного туалета и одной раковины на шесть гостей. Для хостелов категорий "комфорт" и "стандарт" они еще мягче: достаточно одного санузла на десятерых.

Отели будут оцениваться по уже привычной для россиян системе звезд, от одной до пяти. Все номера в них поделят на категории. К "высшей" отнесли "сюит" (75 квадратных метров, три и более комнаты), "апартамент" (40 квадратных метров, две и более комнаты), "люкс" (35 квадратных метров, две комнаты), "джуниор сюит" (25 квадратных метров, одна комната, в которой часть пространства отдана под гостиную) и "студия" (25 квадратных метров, одна комната с мини-кухней). Из мебели в таких номерах кроме кровати обязательны диван, журнальный столик, платяной шкаф (в котором есть не менее семи вешалок-плечиков), зеркало в полный рост в прихожей. А еще прикроватные светильники, телефоны, причем обязательно у кровати, будильники, постельное белье из натуральных тканей, по две подушки на каждого гостя и дополнительное одеяло. Прописано в положении даже то, какой должна быть туалетная бумага в таких номерах - обязательно многослойная, не меньше двух рулонов.

В хостелах категории "максимум" будет один туалет на шесть гостей, а в местах поскромнее - один на десять

Как отмечают авторы нового положения, оно разработано в преддверии введения обязательной классификации отелей, которая будет вводиться поэтапно: до 1 июля 2019 года ее должны пройти отели на 50 и более номеров, до 1 января 2020-го - на 15 и более, а до 1 января 2021 года - все остальные. Между тем эксперты отрасли считают, что документ требует доработки. Так, Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, опасается, что введение "ключей" и "звезд" запутает потребителей, представителей турбизнеса и экспертов по классификации. Она считает, что требования к отелям необходимо упростить, а само "Положение о классификации гостиниц" привести в соответствие с требованиями Национальной системы стандартизации.