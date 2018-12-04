В Роструде рассказали о задержках зарплаты

3,2 миллиарда рублей задолжали работодатели 46,7 тысячи работникам. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Почти половина долгов приходится на сотрудников обрабатывающих производств - 47 процентов, и еще пятая часть - 20 процентов - на работников строительства.

По словам главы ведомства Всеволода Вуколова, сложнее всего складывается ситуация с предприятиями, которые находятся в стадии банкротства.

Там часто практически невозможно определить сроки погашения долгов по зарплате. Глубина задолженности на предприятиях-банкротах составляет более полугода и продолжает расти, констатировал глава Роструда.