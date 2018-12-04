В Совфеде предложили вновь сделать День Конституции выходным

День Конституции в России должен быть выходным, как это было в советское время и еще недавно - в новейшей истории страны, считает сенатор Людмила Нарусова. Свое мнение она высказала на заседании комитета СФ по конституционному законодательству.

По мнению парламентария, россияне недостаточно хорошо знают Основной закон, что "неправильно и непатриотично". "Люди старшего поколения помнят, что, когда мы в школе учились, то знали, что 5 декабря - это День Конституции, это выходной день, это праздник, знание об Основном законе страны прививалось с младых ногтей", - напомнила Нарусова.

"Мне кажется, что необходимо сделать 12 декабря общегосударственным выходным днем. Это привлечет внимание и интерес к изучению и самому факту знания, что в стране есть Основной закон", - считает она. "Это несправедливо, что все предыдущие конституции - и "сталинская", и "брежневская" - всегда были государственным выходным днем, а ныне действующая таким вниманием государства обойдена", - добавила парламентарий.

"Лично я вас поддерживаю", - ответил глава комитета Андрей Клишас, добавив, что пока это не предмет для обсуждения, поскольку инициатива никак не сформулирована. "Предложите закон о ведении такого праздничного выходного дня", - сказал он, обращаясь к Нарусовой.

Напомним, действующая Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. До 2004 года включительно День Конституции был выходным, однако в конце 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, изменяющие календарь выходных дней, и годовщина принятия действующего Основного закона перешла в разряд государственных праздников - памятных дат России.