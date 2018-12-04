В Совфеде рассказали об ответе Украине в случае ареста российских активов

Если украинские власти примут решение об аресте российских активов на своей территории, ответные ограничительные меры будут точечными и коснутся бизнеса, связанного с украинскими элитами, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

О возможности заморозки российских активов ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил о том, что подготовил соответствующие предложения и передал их на рассмотрение президенту Петра Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

"Ответные меры России, если Украина на этот шаг все же пойдет, будут очень точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет - министров, советников, глав структур", - заявил РИА Новости Андрей Климов.

Упомянутые лица, их родственники и деловые партнеры должны стать "токсичными" на территории России, причем не только в вопросах бизнеса, считает сенатор.

При этом он подчеркнул, что ни у кого в России нет желания "бить посуду, прикрутить что-то или заморозить". "Мы по-прежнему заинтересованы в развитии бизнеса Украины у нас, в сохранении созданных ими рабочих мест. Мы рассматриваем Украину как соседа", - заключил Климов.