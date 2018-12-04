ВЦИОМ: Индекс информированности о содержании Конституции вырос

"На сегодняшний день большинство россиян считают себя информированными о содержании Конституции РФ и ее основных положениях: 69% имеют о них общие представления, а 6% хорошо их знают", - говорится в сообщении ВЦИОМ. Двумя годами ранее эти цифры составляли 64% и 8% соответственно. Таким образом, "индекс информированности о содержании Конституции, в 2018 году вырос до 52 пунктов, что выше показателя 2016 года (46 пунктов)", констатируют социологи.

Большинство респондентов ознакомились с текстом Основного закона во время обучения в вузе (38%) и в школе (30%). Кроме того, каждый четвертый (23%) изучал основные положения Конституции РФ по собственной инициативе. 15% заявили, что эти знания необходимы им по работе.

Однако год принятия Конституции - 1993 год - правильно смогли назвать лишь 13% опрошенных, большинство затруднилось с ответом.

Говоря о содержательной части Основного закона, россияне заявили, что самые важные нормы - право на охрану здоровья (49%), право на образование (45%) и право на труд (40%). Интересно, что за последние пять лет важность образования выросла в полтора раза - с 30% в 2013 году, тогда образование занимало лишь седьмую позицию в этом своеобразном рейтинге гражданских прав. А если посмотреть на данные за последние 15 лет, то почти вдвое - с 23% в 2003 году.

Примечательно и распределение приоритетов внутри возрастных категорий. Право на охрану здоровья больше всего интересует респондентов старшего возраста - от 45 до 59 лет (58%) и старше 60 лет (51%). Молодежь (18-24 года) выше всего оценила право на жизнь (47%), а право на образование оказалось самой важной конституционной гарантией для россиян в возрасте 25-34 лет (43%) и 35-44 лет (49%).

Опрос проведен 27 ноября 2018 года по заказу Государственного центрального музея современной истории России. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью среди 1600 респондентов, абонентов мобильной и стационарной связи. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.