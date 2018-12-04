Матч между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" (3:2) оказался для форварда гостей 37-летнего Сергея Мозякина 700-м по счету. Правда, юбиляр в этой проигранной встрече не отметился ни заброшенной шайбой, ни результативной передачей.

Мозякин стал вторым хоккеистом в КХЛ, достигшим рубежа 700 матчей. Для его 32-летнего одноклубника Евгения Бирюкова сражение в Астане стало 701-й игрой. При этом справедливости ради надо отметить, что Континентальная хоккейная лига охватывает лишь небольшой отрезок в отечественной истории самого популярного в стране зимнего вида спорта, то есть с сезона-2008/09. Более наглядной и справедливой является все-таки статистика выступлений в высших дивизионах чемпионатов страны. На прошлой неделе здесь единоличным рекордсменом стал ровесник Мозякина и его коллега по амплуа Данис Зарипов из казанского "Ак Барса", который оторвался от уже завершившего карьеру Алексея Калюжного, сыграв свой 1164-й матч на клубном топ-уровне в России. С учетом состоявшейся в минувший понедельник домашней игры казанцев против череповецкой "Северстали" планка рекорда Зарипова поднялась до числа 1166.

Что касается Мозякина, то он владеет большинством личных рекордов в нашем хоккее - Сергей лучший бомбардир по системе "гол плюс пас", лучший снайпер и лучший ассистент как вообще в чемпионатах страны, так и отдельно в КХЛ, у него лучшие показатели в Лиге по шайбам в большинстве, победным голам и так далее. Перечисление всех рекордов суперфорварда заняло бы слишком много места, поэтому указываем лишь наиболее важные из них.

Тем временем лига определила лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата КХЛ, и только во второй раз в этом сезоне все четыре лауреата оказались россиянами. Лучшим вратарем признан столичный динамовец Александр Еременко, нападающим - его одноклубник Вадим Шипачев, защитником - уже поминавшийся Евгений Бирюков из "Магнитки". Сильнейшим новичком назван игрок обороны ярославского "Локомотива" Максим Афанасьев.