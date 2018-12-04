Ветеранам вручат медали, посвященные 75-летию Победы в ВОВ

План основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне утвержден российским правительством. Торжества пройдут 9 мая 2020 года.

Как сообщается в соответствующем документе на официальном сайте правовой информации, в программе заявлено 116 мероприятий. Основными станут военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади, который будет сопровождаться фейерверком.

В юбилейный год ветераны также будут награждены памятными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".