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Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел"

Мировое кино
    04.12.2018, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале "Marvel Россия" появился полноценный локализованный трейлер "Капитана Марвел", примечательного тем, что это первый фильм предстоящей, по заверениям компании, череды, где на ведущие роли будут выведены женщины.

В данном случае по центру - пилот военно-воздушных сил США Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), ДНК которой смешивается с генами пришельцев расы Крии. В результате чего девушка обретает сверхсопособности, включая неуязвимость.

При этом персонаж, буквально горя огнем, напирает, что пришла не разжечь пламя, а погасить.

В ролях: Джуд Лоу, Сэмюэл Л.Джексон, Ли Пейс, Бен Мендельсон. Режиссеры - Анна Боден и Райан Флек (сериалы "Миллиарды", "Большая "Р").

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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Далее Капитан присоединится к остальным героям вселенной в четвертой части "Мстителей". Изначально предполагалось, что Кэрол появится еще в ленте "Мстители: Война бесконечности", но после было решено переиграть в пользу "сольника" супергероини.

В кино "Капитан Марвел" - с 7 марта.

Первый персонаж с таким именем, созданный Стэном Ли и Джином Коланом, появился в комиксе Marvel Super-Heroes в декабре 1967 года.

Ранее сообщалось о планах Marvel на супергероиню-мусульманку.

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