Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел"

На YouTube-канале "Marvel Россия" появился полноценный локализованный трейлер "Капитана Марвел", примечательного тем, что это первый фильм предстоящей, по заверениям компании, череды, где на ведущие роли будут выведены женщины.

В данном случае по центру - пилот военно-воздушных сил США Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), ДНК которой смешивается с генами пришельцев расы Крии. В результате чего девушка обретает сверхсопособности, включая неуязвимость.

При этом персонаж, буквально горя огнем, напирает, что пришла не разжечь пламя, а погасить.

В ролях: Джуд Лоу, Сэмюэл Л.Джексон, Ли Пейс, Бен Мендельсон. Режиссеры - Анна Боден и Райан Флек (сериалы "Миллиарды", "Большая "Р").

Далее Капитан присоединится к остальным героям вселенной в четвертой части "Мстителей". Изначально предполагалось, что Кэрол появится еще в ленте "Мстители: Война бесконечности", но после было решено переиграть в пользу "сольника" супергероини.

В кино "Капитан Марвел" - с 7 марта.

Первый персонаж с таким именем, созданный Стэном Ли и Джином Коланом, появился в комиксе Marvel Super-Heroes в декабре 1967 года.

Ранее сообщалось о планах Marvel на супергероиню-мусульманку.