Видео: Украинского эксперта прогнали из студии "Россия 1"

Скандальная ситуация возникла в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Ведущий Евгений Попов посчитал поведение украинского политолога Максима Яли хамским и выдворил эксперта из студии.

Во время своего выступления Яли в какой-то момент умышленно назвал Попова Афанасием. Тот переспросил у политолога, как именно он к нему обратился, но, не получив ответа, указал ему на выход из студии. Яли заявил, что просто ошибся в имени журналиста, и попытался продолжить свою речь, однако Попов был непреклонен. Более того, другие участники программы, возмутившись, были готовы "помочь" Яли выйти из помещения.

Как позже объяснил ведущий в своем Instagram, в одной из предыдущих программ он позволил себе употребить в отношении Максима Яли фразу "По некоторым данным, вас зовут Игорь". Таким образом он хотел "продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", который ссылался на некие данные специалистов. По мнению Попова, "все было чинно, мирно, интеллигентно. Без оскорблений". Однако аналогичный полемический прием со стороны политолога ведущий посчитал хамством. "К хамству у нас в студии - нулевая толерантность", - подчеркнул Попов.