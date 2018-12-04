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04.12.2018 20:19
Рубрика: В мире

Макрон сдается

Во Франции "заморозят" экологический налог
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Французы вздохнули с облегчением: повышения цен на бензин и дизельное топливо с 1 января, что было запланировано правительством в рамках экологический программы, не будет. Об этом премьер Эдуар Филипп заявил в ходе слушаний в нижней палате парламента. Он также должен объявить ряд других мер, цель которых снизить градус социального кризиса, возникшего на волне выступлений неформального движения "желтых жилетов".
Лукьянов: Феномен "желтых жилетов" приводит в замешательство власти

Обстановка в стране после невиданного по масштабам субботнего погрома на парижских улицах сложилась, как никогда, взрывоопасная. И дело не только в "желтых жилетах", которые запланировали в очередной раз навестить французскую столицу 8 декабря, но и в том, что спровоцированные ими волнения, того гляди, перекинутся на другие социальные группы и объединения. Начала бунтовать молодежь: свыше сотни лицеев, как в Марселе, так и в пригородах Парижа, уже были заблокированы старшеклассниками. Их требования пока касаются сферы школьного образования, но многие поговаривают о том, чтобы поддержать "желтожилетных". Еще более серьезное предупреждение поступило из штаба головной федерации работников агрокомплекса (FNSEA), который хочет поднять фермеров на борьбу с "чрезмерным налоговым прессингом". Также готов призвать выйти на улицы и площади городов крупнейший левый профцентр Всеобщая конфедерация труда (ВКТ).

Из-за блокирования "желтыми жилетами" автодорог Франции транспортные компании уже понесли убытки на 400 миллионов евро. Страдает агропищевой сектор, для которого предрождественские недели особенно важны. Подсчитано, что общий ущерб, если беспорядки продлятся до конца года, превысит гигантскую сумму - 13 миллиардов евро. Но уступку со стороны Макрона "желтые жилеты"" уже называют недостаточной: "Это лишь хлебные крошки, а французы хотят весь багет".

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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