Верховный суд разъяснил вопрос об изъятии у должника единственного жилья

Разрешая вопрос об изъятии единственного жилья у должника, чтобы рассчитаться с кредиторами, необходимо оценивать добросовестность действий задолжавшего гражданина. Такое разъяснение дала Судебная коллегия по экономическим спорам ВС России после отмены решения арбитражных судов, позволивших обанкротившемуся гражданину спасти от продажи пятикомнатную трехэтажную квартиру. Высокая инстанция отметила, что при принятии этого решения не были учтены доводы кредитора, уверявшего в злоупотреблении правами со стороны должника, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о резонансном деле Анатолия Фрущака. В августе 2017 года его признали несостоятельным по его же собственному заявлению. Фрущак сам потребовал исключить из конкурсной массы находящуюся в его собственности трехэтажную пятикомнатную квартиру в Одинцово. Общая площадь жилья составляла 198 квадратных метров. При этом мужчина сослался на позицию КС о недопущении взыскания жилого помещения, если оно является у должника единственным пригодным для проживания. Позицию Фрущака поддержали и арбитражные суды трех инстанций, однако коллегия Верховного суда отменила принятые ими судебные акты, поручив арбитражу Москвы при рассмотрении дела исследовать доводы истца Андрея Кузнецова - единственного кредитора Фрущака, который обвинил должника в продуманной схеме, исключающей арест недвижимости за долги.

Оказалось, что спор между кредитором и недобросовестным гражданином продолжался почти 10 лет. При этом сначала долг Фрущака был более 8 миллионов рублей, а к 2017 году задолженность составила порядка 13 миллионов рублей.

Рассматривая дело, в ВС РФ подчеркнули, что целью подачи заявления о банкротстве действительно являлась попытка обойти судебные решения, прекратив процедуру взыскания на имущество (ее законность к тому времени уже была подтверждена в судебном порядке, - прим. "РГ").