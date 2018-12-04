Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки

Ограничить влияние внешней волатильности и выдержать внешние потрясения помогут и недавно установленные принципы макроэкономического регулирования.

Неблагоприятные факторы связаны и с возможным расширением санкций, и сохранением повышенного уровня геополитической напряженности, что ведет к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос. Но инфляционные риски связаны еще и с повышением ставки НДС на два процента с 2019 года, а также с превышением прогнозного роста цен на бензин.

Что касается снижения стоимости на нефть на мировых рынках на десять процентов, то это может снизить темпы экономического роста в России до 1,4 процента с прогнозируемых ранее 1,5 процента в 2019 году. Если произойдет рост цен на "черное золото", то рост экономики наоборот прибавит 0,1 процента (1,6 процента в 2019 году).