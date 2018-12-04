Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы

Постпред России на переговорах в Минском формате Борис Грызлов покинул заседание контактной группы, не дослушав представителя Украины Евгения Марчука.

Причиной резонансного поступка дипломата стало то, что киевский делегат стал обсуждать вопрос, который не имеет отношения к минским договоренностям. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской делегации.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко отметила, что в тот момент, когда Грызлов ушел из зала, представитель Украины докладывал о ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Эту информацию подтвердили и представители Луганской народной республики.

"Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минском формате", - приводит агентство заявление делегата из ЛНР Родиона Мирошника.

Встреча прошла в Минске во вторник, 4 декабря.