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04.12.2018 19:43
Рубрика: Общество

Охота на Нобелей

Зачем коллайдер остановили на два года
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Врученная за открытие бозона Хиггса Нобелевская премия вызывает у физиков двоякие чувства. С одной стороны, конечно, радость за столь высокое признание их работы, с другой - тревогу. А что дальше? Да, построенный почти за 10 миллиардов долларов специально под бозон Хиггса знаменитый Большой адронный коллайдер (БАК) поймал частицу Бога. Но открыв ее, одновременно закрыл последнюю страницу Стандартной модели, которая считается одним из самых главных достижений науки XX века. Из всех предсказанных ее элементарных частиц ученые постепенно открывали одну за другой, пока наконец не добрались до Хиггса.
Коллайдер будет модернизирован, чтобы открыть путь к новой физике. Фото: REUTERS Коллайдер будет модернизирован, чтобы открыть путь к новой физике. Фото: REUTERS
Коллайдер будет модернизирован, чтобы открыть путь к новой физике. Фото: REUTERS

Физики надеялись выжать из этого ускорительного монстра длиной 27 километров и другие открытия, однако он больше не "плодоносил". И вот сейчас БАК остановили на два года, чтобы еще выше поднять энергию столкновения протонов. Теперь уже до максимальных 14 ТэВ. Но если он и дальше будет только подтверждать Стандартную модель, это, по мнению лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Тинга, окажется большой неудачей.

Чем же недовольны физики? Вроде бы Стандартная модель показала себя безупречно. Но ученые употребляют другой термин: модель себя исчерпала. Она работает на своем "поле", но не может объяснить множество фактов, которые "проросли" на чужом. А это и "темная материя", и "темная энергия", на которые приходится 95 процентов массы Вселенной, и только 5 процентов на видимую - звезды и планеты. Также неясно, почему в ней нет антивещества. Много лет наука пытается разгадать тайну этих феноменов, пока без успеха. Здесь нужна новая физика. Путь к ней лежит в поиске отклонений от Стандартной модели, поэтому роль локомотива науки у теоретиков теперь перехватывают экспериментаторы.

Фото: depositphotos.com
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- После модернизации коллайдера в 10 раз увеличится число столкновений протонов, - говорит Виктор Саврин, замдиректора НИИ ядерной физики МГУ, координатор участия российских институтов в создании и работе БАК. - Ускоритель сможет за год получить столько же данных, сколько собрал за весь период с 2008 года. Также будет усовершенствована обработка информации. Задача сложнейшая, ведь при столкновениях миллионов протонов рождаются десятки миллионов самых разных частиц, и среди этого океана надо выбрать всего лишь один сигнал о новой частице, отсеяв все лишнее. Сложней, чем найти иголку в стоге сена. Отбор данных и их обработка не менее трудный процесс, чем создание самого БАК.

Впрочем, многие физики уже не слишком верят, что даже модернизированный БАК сумеет открыть дверь в новую физику. Сейчас считается, что носителями "темной материи" должны быть очень тяжелые частицы. Их можно получить, только сталкивая протоны с высочайшей энергией, которую даже модернизированный БАК не потянет. И вот уже ученые замахнулись на ускоритель с фантастической энергией 100 ТэВ, где протоны будут разгоняться по кольцу в 100 км. Пока такой проект существует только на бумаге, никто не оценивал его стоимость, но опыт показывает: если ученые находят для своих идей весомые аргументы, им удается убедить власть имущих раскошелиться. Ведь чем дальше в глубь природы, тем неохотней она выдает свои тайны, тем они стоят дороже. Но если прорыв к новой физике произойдет, то на энтузиастов прольется настоящий дождь новых Нобелей.

Общество Наука
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