Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД

Москва неукоснительно соблюдает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в МИД РФ.

"Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

Точку зрения внешнеполитического ведомства поддержали в верхней палате российского парламента. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва передала США документы, которые свидетельствуют о неукоснительном выполнении российской стороной ДРСМД. Выдвинутые в отношении РФ обвинения в нарушении договора, как подчеркнул сенатор, являются необоснованными.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале подготовки Североатлантического альянса к варианту существования мира без ДРСМД.

"У России есть последний шанс вернуться к выполнению договора о РСМД, мы призываем ее воспользоваться им", - подчеркнул он в общении с журналистами, возлагая ответственность за развитие ситуации по негативному сценарию на Москву.

Впрочем, в РФ готовы реагировать на различное положение дел в этой сфере. Владимир Джабаров указал, что в случае выхода США из ДРСМД и размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе Москва разместит свои ракеты в европейской части России.