Закон о защите детей от "колумбайн-сообществ" принят окончательно

- Мы даем правоохранителю дополнительный инструмент для профилактических мер по упреждению преступлений, связанных с вовлечением детей в заведомо противоправные действия, - заявила инициатор данного закона вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, добавив, что речь о действиях, опасных для жизни и здоровья как самих несовершеннолетних, так и окружающих.

Закон, по ее словам, позволит оперативно блокировать такой контент, связанный с вовлечением в такие известные преступные сообщества как "колумбайн" (посвящены массовому убийству в американской школе в 1999 году - прим. ред. ). Кроме того, мишенью закона станут интернет-игры "Беги или умри", "Фея огня" и т.п.

Поправки, в частности, направлены на борьбу с пропагандой "криминальной романтики". Опасный сайт будет попадать в реестр запрещенных по решению Роскмонадзора. После этого он должен блокироваться незамедлительно - без решения суда.

При этом особо указано, что надо именно перекрывать доступ, а не удалять контент совсем. Ведь важно оставить доказательства, которые затем помогут осудить преступников, воздействующих на детские умы. Немедленная блокировка, а не удаление контента, по словам Яровой, дает возможность обеспечить привлечение виновных к уголовной ответственности (в данном случае, конечно, уже понадобится решение суда).

Риска неоднозначного толкования норм закона не будет, считает Ирина Яровая. Ведь раньше законодатели четко прописали в Уголовном кодексе, что считать противоправными действиями и что - вовлечением в них.