Знаменитым народным промыслам нужна господдержка

Народные художественные промыслы (НХП) - это не только отрасль промышленности, но и прежде всего предмет национального престижа, общепризнанный вклад нашей страны во всемирное культурное наследие.

Для сохранения НХП в условиях рыночной экономики, представительства и защиты их интересов в органах исполнительной власти всех уровней в 1990 году была создана некоммерческая организация Ассоциация "Народные художественные промыслы России". В настоящее время ассоциация объединяет более 180 организаций промыслов, расположенных в 64 регионах РФ. Среди них всемирно известные центры народного искусства, выпускающие изделия с хохломской и городецкой росписью по дереву, гжельский фарфор, северную чернь, ростовскую финифть, вологодское и елецкое кружево, богородскую и беломорскую резьбу по дереву, кубачинские ювелирные украшения, художественное ткачество и многие другие.

К сожалению, в силу разных причин последние 20 лет российские промыслы угасают. Заметно сокращаются объемы производства, большинство организаций НХП являются малорентабельными или убыточными. А ведь еще в 1980-е годы продукция НХП была важной частью российского экспорта, ею восхищался и по-прежнему восхищается весь мир! Но сегодня промыслы поставлены, мягко говоря, на грань выживания, особенно в субъектах. Молодые мастера в возрасте до 35 лет составляют лишь около 15 процентов всех работающих.

Среди основных причин такого бедственного положения можно назвать сокращение платежеспособного спроса на изделия НХП, не относящиеся к товарам первой необходимости, рост тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Дефицит кадров квалифицированных художников и мастеров, а также менеджеров по управлению производством изделий НХП, их продажам и маркетингу обусловлены в том числе отсутствием системы высшего и среднего специального образования в этой сфере.

В непростой экономической обстановке народным промыслам как воздух необходима поддержка государства, в том числе в сегменте развития инфраструктуры сбыта изделий НХП. Мы, ассоциация, ежегодно вносим предложения, поправки в федеральное законодательство, но, к сожалению, принимаемые меры не позволяют нам в полной мере сохранить то, что еще можно сохранить.

Два года назад наша ассоциация подготовила проект для детей "Азбука народной культуры". На "Азбуку" получены великолепные отзывы, но пока мы не можем добиться, чтобы наши образовательные структуры включили ее в учебные планы начальной школы и детсадов. А иначе, имея лучшие игрушки в мире, мы будем учить детей на покемонах и барби. Чтобы не допустить подобного отрыва молодого поколения от народной культуры, наша ассоциация регулярно проводит в Москве выставки народных промыслов России "Ладья", выставки ремесел "Жар-птица", "Молодые дарования". В этом году Зимняя "Ладья" пройдет с 19 по 23 декабря в "Экспоцентре", мы ожидаем, что в этот раз ее посетят не менее 120 тысяч гостей. Проект поддерживается Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством культуры РФ, Торгово-промышленной палатой РФ. Генеральный спонсор выставки - ПАО "Транснефть".