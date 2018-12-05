42 аэропорта России обрели звездные имена

Масштабная акция социологов ВЦИОМ и Общественной платы "Великие имена России" по присвоению 47 аэропортам страны звездных имен закончилась. В конкурсе приняли участие свыше 5,5 миллиона человек, 42 аэропорта обрели свои имена, по пяти аэропортам, поскольку случились споры, продолжатся консультации и поиск общественного согласия.

Итак, главная интрига - каким аэропортам страны достанутся самые популярные имена - Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова - почти разрешена.

Эти пять звездных имен одновременно вышли в лидеры голосования сразу в нескольких городах. Поэтому жюри решило в качестве общего критерия учитывать процентное соотношение голосов. За Петра I в Воронеже отдано 59 процентов от общего числа голосов против 47 процентов в Санкт-Петербурге. И победил Воронеж.

Главная интрига - каким аэропортам страны достанутся самые популярные имена - почти разрешена

По этому же принципу имя Михаила Ломоносова присвоено аэропорту Домодедово в Москве, выигравшему у Архангельска, Фармана Салманова - Сургуту (уступил Нижневартовск), Михаила Лермонтова - Минеральным Водам (проиграла Пенза), Сергея Королева - Самаре (не хватило голосов Внуково, Москва).

В трех городах - Санкт-Петербург, Архангельск и Нижневартовск - пройдет второй тур голосования. А в Пензе и Москве, сохраняющих шансы на то, чтобы в след за Минеральными Водами и Самарой продублировать зведные имена - Лермонтова и Королева, экспертный совет решил "продолжить консультации". Отдельно будет рассмотрена ситуация с победителем в Горно-Алтайске. Там по итогам голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом в один процент.

- Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества, - сказал в интервью "РГ" секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, - поэтому по всем спорам продолжатся консультации.