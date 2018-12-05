42 аэропорта России обрели звездные имена

Новости

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
Петербургские полицейские задержали мужчину за обман ветерана 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 19:58
Рубрика: Общество

Петр I летит к Королеву

42 аэропорта России обрели звездные имена
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Масштабная акция социологов ВЦИОМ и Общественной платы "Великие имена России" по присвоению 47 аэропортам страны звездных имен закончилась. В конкурсе приняли участие свыше 5,5 миллиона человек, 42 аэропорта обрели свои имена, по пяти аэропортам, поскольку случились споры, продолжатся консультации и поиск общественного согласия.

Итак, главная интрига - каким аэропортам страны достанутся самые популярные имена - Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова - почти разрешена.

Эти пять звездных имен одновременно вышли в лидеры голосования сразу в нескольких городах. Поэтому жюри решило в качестве общего критерия учитывать процентное соотношение голосов. За Петра I в Воронеже отдано 59 процентов от общего числа голосов против 47 процентов в Санкт-Петербурге. И победил Воронеж.

Главная интрига - каким аэропортам страны достанутся самые популярные имена - почти разрешена

По этому же принципу имя Михаила Ломоносова присвоено аэропорту Домодедово в Москве, выигравшему у Архангельска, Фармана Салманова - Сургуту (уступил Нижневартовск), Михаила Лермонтова - Минеральным Водам (проиграла Пенза), Сергея Королева - Самаре (не хватило голосов Внуково, Москва).

Фото: Илья Изотов/ РГ
Новый аэропорт Симферополя примет первого пассажира 16 апреля

В трех городах - Санкт-Петербург, Архангельск и Нижневартовск - пройдет второй тур голосования. А в Пензе и Москве, сохраняющих шансы на то, чтобы в след за Минеральными Водами и Самарой продублировать зведные имена - Лермонтова и Королева, экспертный совет решил "продолжить консультации". Отдельно будет рассмотрена ситуация с победителем в Горно-Алтайске. Там по итогам голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом в один процент.

- Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества, - сказал в интервью "РГ" секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, - поэтому по всем спорам продолжатся консультации.

Общество Соцсфера Социология Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Наука и образование ВЦИОМ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса